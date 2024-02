Speciale difesa: Taiwan, rapporto Iiss, spesa per la difesa aumentata del 24,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha incrementato la spesa per la difesa del 24,2 per cento nel 2023, nel quadro delle persistenti tensioni con la Cina nello Stretto. È quanto emerge dal rapporto “Military Balance”, pubblicato a cadenza annuale dal think tank londinese International Institute for Strategic Studies (Iiss). Nello stesso periodo, la spesa per la difesa cinese è aumentata per il 29mo anno consecutivo, arrivando a 219,5 miliardi di dollari (+5,4 per cento su anno). Complessivamente, il rapporto evidenzia un incremento della spesa globale per la difesa del 9 per cento su anno nel 2023, per un totale di 2.200 miliardi di dollari stanziati soprattutto nel contesto della guerra in Ucraina e delle tensioni geopolitiche tra Cina e Stati Uniti. (Res)