Rpt - Stellantis: il 14 marzo istituzioni Regione Lazio in visita a stabilimento Piedimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con titolo e testo corretto dalla fonte) Come annunciato in commissione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive lo scorso 16 gennaio, e facendo seguito agli obiettivi della mozione presentata dall’opposizione e approvata all’unanimità dal Consiglio del Lazio lo scorso dicembre, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, e il presidente della commissione del Consiglio regionale Enrico Tiero, hanno chiesto un incontro presso lo stabilimento di Stellantis di Piedimonte San Germano contestualmente alla possibilità di visitare la fabbrica. L’appuntamento è stato confermato dall’azienda ed è previsto per il prossimo 14 marzo. All’incontro prenderanno parte anche i consiglieri regionali della Commissione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alle Start-up, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria. (segue) (Com)