Navalnyj: Zelensky accusa Putin per la morte del dissidente russo

- Il dissidente Aleksej Navalnyj "è stato ucciso" dal presidente russo Vladimir Putin. E' quanto ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Berlino con il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. "Abbiamo appena saputo che Aleksej Navalnyj è morto in una prigione russa. Apparentemente è stato ucciso da Putin, così come migliaia di altri torturati a causa" di questa sola persona, ha detto il presidente. "A Putin non importa chi muoia, basta che (Putin) mantenga la sua posizione", ha aggiunto il leader ucraino. (Kiu)