Venezia: Bernini, diritto allo studio è una priorità di questo governo

21 luglio 2021

- Il diritto allo studio è una priorità del governo. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Ca' Foscari. Il ministro, prima della cerimonia, è stata contestata da alcuni studenti. "L'università – ha dichiarato - è universitas solo se abbatte muri, ovvero è parte integrante della città che la ospita. È ente di ricerca, alta formazione artistica musicale e coreutica. Solo l'arte e la tecnologia creano la vera innovazione. L'università è anche imprese, deve interfacciarsi con il mondo imprenditoriale per creare l'ecosistema della conoscenza, innovazione e crescita", ha aggiunto. "Non siamo più quelli della ricerca di base che si contamina, siamo quelli della ricerca di base che diventa applicata e diventa industriale. Questo è il senso dell'università di oggi e di domani". "Siamo – ha poi aggiunto parlando dell'università - apertura, contaminazione culturale, capacità di cresce attraverso il confronto. Tutti noi, ovvero università, ricerca, impresa, Terzo Settore, volontariato dobbiamo contribuire a far crescere e alimentare il nostro sistema formativo". Il ministro, in merito alle contestazioni ricevute oggi dagli studenti ha replicato: "Abbiamo fatto molto, e spesso dispiace che questo non sia riconosciuto, siamo noi sicuramente a non averlo comunicato in maniera efficace. Ma per quanto ci riguarda, questo governo ha più di tutti i precedenti messo 850 milioni di euro sulle borse di studio degli studenti. E, per quanto riguarda, gli idonei non beneficiari, lo scorso anno, con 17 milioni di euro del ministero abbiamo aggiunto fondi azzerando questo numero. Questo è successo anche in Veneto. Per quest'anno, ho già accantonato in legge di Bilancio 36 milioni di euro. Non vi preoccupate perché il diritto allo studio, le borse allo studio sono una priorità di questo Governo, e non è un annuncio ma un fatto" ha concluso. (Rev)