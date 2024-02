Pil: Pirro (M5s), almeno governo prenda spunto dai 20 Paesi che ci precedono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chissà se nell'osservare il misero piazzamento dell'Italia nella classifica di crescita del Pil, con lo striminzito +0,7 per cento stimato dalla Commissione per il 2024, il governo di Giorgia Meloni avrà voglia di dare un'occhiata alla situazione dei 20 Paesi Ue che ci precedono nella graduatoria. Potrebbe per esempio scoprire che un modello alternativo a quello dell'austerità, dello Stato minimo, del taglio degli investimenti, delle privatizzazione selvagge, può esistere". Lo afferma in una nota Elisa Pirro, capogruppo M5s in commissione Bilancio del Senato. "In Spagna, dove sempre secondo le stime della Commissione il Pil ha fatto segnare un +2,5 per cento nel 2023 (contro il +0,6 per cento dell'Italia) e farà segnare un +1,7 per cento nel 2024 (contro il nostro impalpabile +0,7 per cento), sono state adottate misure su cui il nostro Governo potrebbe fare qualche riflessione: un forte scudo sociale a favore dei redditi bassi, sostenuto anche dai proventi di una vera tassa sugli exraprofitti bancari, non la pietosa sceneggiata dell'esecutivo Meloni; un'importante riforma anti-precariato che ha generato un aumento dell'occupazione non contraddistinta da lavoro povero che non stimola i consumi, come purtroppo accade in Italia; massicci investimenti nelle energie rinnovabili; politiche a favore del turismo che hanno portato a un autentico boom iberico. Ecco, se proprio non vuole attingere dalle proposte del M5s, forse guardando tra i 20 Paesi europei che quest'anno cresceranno più di noi il duo Meloni-Giorgetti potrebbe prendere qualche spunto. Ma qualcosa ci dice che non accadrà", conclude. (Com)