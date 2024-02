Firenze: Tajani, serve maggior controllo, troppe morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Firenze “un altro dramma sul lavoro, una tragedia. Stiamo seguendo da vicino l'evoluzione della situazione. Ci sono troppe morti sul lavoro, bisogna fare in modo che ci siano maggior controllo e rigore”. Lo ha detto Antonio Tajani, Ministro degli Affari esteri e Vicepresidente del Consiglio Segretario nazionale Forza Italia, a margine del “Forum sanità una sanità più equa e accessibile a misura di cittadino” organizzato dalla consulta di Forza Italia, in corso oggi a Milano, commentando l’incidente avvenuto questa mattina a Firenze durante i lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato di Esselunga, dove il bilancio è di un morto, tre feriti e quattro dispersi, a causa del crollo nel cantiere. (Rem)