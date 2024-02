Autonomia: Meloni, non indebolirà Sud ma lo rafforzerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’Autonomia differenziata “non c’è un tentativo di indebolire ma c'è un tentativo di rafforzare, consapevoli di quello che è l'enorme potenziale del mezzogiorno d'Italia”. A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia per la firma dell’Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Calabria. L’autonomia “non è un divario che si crea tra il Nord e il Sud ma, semmai, un divario che si crea tra le amministrazioni capaci e quelle che capaci non sono state. E non mi stupisce - ha concluso - che faccia paura particolarmente a quelli che hanno degli indicatori più bassi”, in termini di risorse utilizzate. (Rin)