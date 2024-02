© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dissidente russo Aleksej Navalnyj, deceduto in carcere nel suo Paese, era “come nessun altro simbolo di una Russia libera e democratica: proprio per questo doveva morire”. È quanto afferma la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un messaggio su X. La titolare della diplomazia di Berlino aggiunge che i suoi pensieri vanno alla moglie di Navalnyj, Yulia, e ai suoi figli. (Geb)