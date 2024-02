© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I cittadini che vivono in queste Regioni” del Sud “non devono avere paura di niente perché hanno affrontato di tutto, compreso la 'ndrangheta, la criminalità organizzata, e devono poter contare sulla sfida della responsabilità”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia per la firma dell’Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Calabria. (Rin)