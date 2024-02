Fvg: assessore Cultura, bando da 100 mila euro per iniziative legate a Ungaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bando da 100 mila euro rivolto a Comuni e associazioni per la realizzazione di iniziative culturali legate alla figura di Giuseppe Ungaretti e alla sua attività letteraria in Friuli Venezia Giulia. Lo ha approvato oggi la giunta regionale su iniziativa dell’assessore alla Cultura, Mario Anzil. Con il nuovo bando, ha spiegato l’assessore, "arricchiamo ulteriormente la proposta culturale per Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e promuoviamo la conoscenza delle vicende storiche di alcune zone della nostra regione protagoniste dell'attività poetica del celebre scrittore italiano anticipatore dell'ermetismo. Un'occasione importante per conoscere la sua opera e le sue composizioni letterarie ideate in Friuli Venezia Giulia". Ungaretti trascorse una parte della sua vita tra Santa Maria la Longa e Sagrado, nelle aree del Carso, durante la Grande Guerra. I contributi previsti vanno dai 10 mila e i 25 mila euro. Si può presentare domanda dal primo marzo al 15 aprile. (Frt)