Milano: Sardone (Lega), nella metà dei plessi scolastici la quota stranieri supera il 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In 108 scuole di Milano, tra elementari e medie, "su un totale di 239 si supera il tetto del 30 per cento di alunni stranieri". Lo comunica in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. Il Comune, "rispondendo alla mia interrogazione ha evitato di fornirmi le percentuali precise per ogni istituto ma è un fatto noto che nelle periferie ad alta densità di immigrati – via Padova, Corvetto, Comasina, San Siro, si arriva comodamente al 70, 80 e anche 90 per cento di non italiani in classe. La sinistra esulterà, lodando il multiculturalismo, ma in realtà una situazione di questo tipo impone serie riflessioni sulla preparazione di bambini e ragazzini, il futuro della nostra società". Per Sardone, "se siamo in questa situazione è anche a causa della creazione di quei quartieri ghetti prima sotto Pisapia e poi sotto Sala che hanno fatto scomparire la lingua italiana da strade, scuole e negozi. In queste condizioni è difficile parlare di modello d'integrazione come fa certa sinistra. Ritengo folle che in alcune classi la quota di stranieri superi quella dei nostri connazionali, soprattutto alla luce del fatto che molti di questi scolari extracomunitari sono abituati a parlare la lingua d'origine in famiglia e dunque non apertamente disposti a integrarsi tra i banchi". "Giusto per rendere l'idea - conclude -, lo scorso anno scolastico 1.477 studenti stranieri hanno partecipato a corsi di italiano; 1.513 hanno beneficiato di ore di mediazione; 206 hanno beneficiato di ore di tutoring; 66 scuole sono state coinvolte, praticamente un quarto dei plessi ha avuto bisogno di rinforzi per aumentare lo standard di qualità delle lezioni. Senza adeguati correttivi, di anno in anno rischiamo di precipitare in un tunnel senza vie d'uscita: non è razzismo ma volontà di evitare che siano bambini e ragazzini italiani a doversi integrare nel loro Paese di nascita". (Com)