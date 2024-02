Germania-Israele: presidente Herzog vede omologo Steinmeier, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha incontrato a Berlino l’omologo della Germania, Frank-Walter Steinmeier, con cui ha discusso dell’attuale situazione nella Striscia di Gaza. Lo riporta il quotidiano “Times of Israel”. Il capo dello Stato israeliano si trova in Germania per partecipare alla 60esima Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che ha preso il via oggi. Durante il colloquio con Steinmeier, Herzog ha sottolineato la necessità di arrivare alla liberazione degli ostaggi rapiti dal movimento islamista palestinese Hamas e ha espresso la sua gratitudine per il fermo sostegno della Germania dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, a seguito del quale è iniziata la guerra a Gaza. (segue) (Res)