- "L’ultimo messaggio. Onore a Navalnyj. Martire", scrive su X il deputato del Partito democratico ed ex segretario Enrico Letta rilanciando l'ultimo post di Navalnyj in cui diceva dsi essere sottoposto a un nuovo regime di punizione: "E' la quarta cella di punizione in meno di 2 mesi che sono con loro". (Rin)