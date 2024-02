Speciale energia: Italia-Romania, il vertice intergovernativo conferma legami solidi e opportunità di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scambi non si limitano però al piano economico. “Oltre un milione di romeni vivono in Italia e il numero delle famiglie miste e con doppia cittadinanza è in continua crescita”, ha sottolineato Ciolacu. “Voglio dire ai romeni che vivono in Italia che il mio governo è al loro fianco”, ha proseguito. Il capo del governo ha evidenziato come siano importanti i temi del lavoro e della sicurezza per i cittadini romeni in Italia, e che grazie al governo Meloni si è sbloccata la situazione relativa ai tempi per il pensionamento. “Per un premier di sinistra è importante prendersi cura dei romeni vicini all’età pensionabile”, ha aggiunto. Ciolacu ha inoltre annunciato che la Romania intende contribuire alla riparazione della Colonna traiana, “che rappresenta un simbolo importante per la storia dei rapporti bilaterali con l’Italia”. “Apprezzo il sostegno incondizionato dell’Italia per l’adesione della Romania allo spazio Schengen”, ha dichiarato il capo del governo di Bucarest, secondo cui in settori come difesa e energia esiste “un forte potenziale per la cooperazione” con l’Italia. A conferma di questo, la stessa Meloni ha ricordato la recente firma di un’intesa fra Ansaldo nucleare, Sace e Nuclearelectrica. Si tratta di “un settore particolarmente strategico per lo sviluppo europeo”, ha detto la premier, sottolineando gli ottimi rapporti in relazione alla “sicurezza energetica”. (Res)