Speciale energia: Tunisia, Banca europea per investimenti, 92 milioni di euro per la crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bei mette a disposizione anche competenze tecniche e sostegno settoriale, grazie in particolare ai fondi di sostegno dell'Ue, nei settori dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari, dei trasporti e delle reti elettriche. "Sostenere un'economia resiliente e inclusiva è al centro della nostra missione alla Bei. Nel 2023 abbiamo continuato la nostra mobilitazione in Tunisia stanziando 92 milioni di euro per la creazione di infrastrutture educative innovative e un sostegno vitale ai microimprenditori. Si tratta di iniziative essenziali per lo sviluppo sostenibile del Paese e siamo determinati a continuare e ad amplificare questo sostegno nel 2024", ha sottolineato il vicepresidente della Bei, Nicola Beer. Che ha aggiunto: "Grazie al continuo sostegno dell'Unione europea, stiamo rafforzando anche le nostre competenze in settori chiave per il Paese come l'acqua, i trasporti e l'energia. In questo modo contribuiamo a un futuro più prospero per la Tunisia e i suoi abitanti". (Tut)