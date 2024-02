Speciale energia: Italia-Romania, dichiarazione congiunta, approfondire dialogo politico e rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Romania ribadiscono il proprio impegno ad approfondire il dialogo politico e a rafforzare la cooperazione settoriale nei seguenti ambiti: sicurezza, difesa, economia, politiche commerciali, turismo, energia e ambiente, agricoltura, giustizia e affari interni, salute, cultura, innovazione tecnologica, ricerca e istruzione, lavoro e protezione sociale, statistica, sostegno alle comunità costituite da cittadini italiani in Romania e da cittadini romeni in Italia. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata da Italia e Romania al termine del vertice intergovernativo che si è svolto a Roma. “Con riguardo allo status di membri dell'Ue di alleati responsabili e affidabili all’interno della NATO, i due Stati stanno dimostrando solidarietà, in un momento critico per la loro sicurezza nazionale, nonché per la pace e la sicurezza internazionale”, si legge nel documento. (Res)