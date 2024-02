Speciale energia: Italia-Romania, dichiarazione congiunta, intensificare scambi e investimenti reciproci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Romania desiderano consolidare la cooperazione economica attraverso l’intensificazione degli scambi commerciali e degli investimenti reciproci, proponendosi altresì di ampliare la cooperazione in settori chiave di reciproco interesse, quali agricoltura, infrastrutture, energia, innovazione tecnologica, promozione delle Pmi, turismo. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata da Italia e Romania al termine del vertice intergovernativo che si è svolto a Roma. “A tale scopo, metteranno a disposizione, in conformità alla propria legislazione, tutte le informazioni necessarie alle imprese che intendono partecipare a progetti di investimenti sul territorio dell'altro Stato. Allo stesso tempo, incoraggeranno la partecipazione congiunta delle imprese dei due Paesi a progetti in aree al di fuori dell'Ue, anche al fine di promuovere lo sviluppo di Stati partner con un'economia fragile, contribuendo alla lotta contro la povertà ed all’incremento della prosperità e della sicurezza. Sarà presa in considerazione la ripresa delle consultazioni bilaterali periodiche a livello di Direttori generali responsabili della promozione dei rapporti economici e commerciali”, si legge nella dichiarazione. (Res)