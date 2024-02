Speciale energia: Pichetto, sviluppo sostenibile e sicurezza temi centrali nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sviluppo sostenibile, la sicurezza anche energetica e l’attrattività degli investimenti sono “temi centrali dei prossimi anni per il nostro Paese e per l’Europa”. A dirlo è stato Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, intervenendo in occasione del convegno “Italian Investment Council -Remind”, in corso a Roma Da parte del governo, ha aggiunto, “c’è una grande attenzione alla creazione di un contesto favorevole per gli investimenti del nostro Paese per un nuovo sviluppo, uno sviluppo più sostenibile che sia aperto alle rinnovabili, alla tutela del territorio”. (Rin)