Speciale energia: Italia-Romania, dichiarazione congiunta, sviluppare interconnessioni e rimuovere ostacoli a commercio energia

- Italia e Romania collaboreranno per definire delle politiche europee che garantiscano la sicurezza energetica del continente nel quadro delle politiche delineate dal Green Deal europeo e degli obiettivi di medio e lungo termine concernenti sia la riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento entro il 2030, che la neutralità climatica dell’Ue entro il 2050. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta rilasciata da Italia e Romania al termine del vertice intergovernativo che si è svolto a Roma. “Le parti riconoscono l’importanza della diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, nonché dell’installazione ed integrazione delle fonti rinnovabili, quali fattori di comune resilienza dell’Unione europea, specialmente in considerazione delle conseguenze del conflitto in Ucraina. Le parti sottolineano quindi l'importanza dello sviluppo di interconnessioni e della rimozione degli ostacoli al commercio di energia, inclusa l’elettricità, nonché la necessità di individuare nuove rotte di trasporto e approvvigionamento e di dotare l’Ue di infrastrutture funzionanti per il trasporto di gas rinnovabili compreso l’idrogeno”, si legge. (Res)