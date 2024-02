Speciale energia: Squeri (FI), intesa con Romania riprova nostro contributo a settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intesa siglata oggi al ministero delle Imprese e del made in Italy tra Ansaldo nucleare, Sace e Nuclearelectrica, segna un rafforzamento strategico delle relazioni tra Italia e Romania sul fronte delle attività legate alla produzione di energia nucleare in Europa ed è la riprova del contributo significativo che può offrire il nostro Paese in questo settore. Ancora oggi, grazie a realtà come Ansaldo Nucleare, siamo infatti leader nelle attività di ingegneria e approvvigionamento della componentistica". Lo dichiara il deputato e responsabile del dipartimento Energia di Forza Italia, Luca Squeri. (Rin)