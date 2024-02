Speciale energia: Tunisia-Italia, Revereault (Bei), “Elmed strategico, è fondamentale produrre energia verde”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elmed, il "ponte energetico" tra Italia e Tunisia, è un progetto strategico per il Paese nordafricano ma anche per l'Europa, il cui costo si aggira intorno al miliardo di euro con uno stanziamento “piuttosto eccezionale da parte dell'Unione europea (Ue) di 307 milioni di euro". Lo ha dichiarato Jean-Luc Revéreault, rappresentante regionale della Banca europea per gli investimenti (Bei), rispondendo ad una domanda di "Agenzia Nova", durante un briefing con la stampa a Tunisi. "Un terzo del finanziamento arriva sotto forma di donazioni Ue. È la prima volta che l'Ue concede un sussidio così ingente per un solo progetto con un Paese terzo, in quanto riguarda Italia e Tunisia, attraverso il programma Connecting Europe Facility ha spiegato Revéreault. (Tut)