Speciale energia: ministero Cultura aderisce a “M’illumino di meno”

- Il ministero della Cultura aderisce a “M’illumino di meno 2024 - Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, promossa da Rai Radio2 con Rai per la Sostenibilità - Esg. La campagna, giunta alla 20esima edizione, è organizzata ogni anno per diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse. Nel 2005, la trasmissione “Caterpillar” ebbe l’idea di invitare i propri ascoltatori a spegnere tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l’ambiente. Con la legge 27 aprile 2022, n. 34, è stata istituita la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, che si celebra il 16 febbraio, “al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili”. Venerdì 16 febbraio 2024, dalle ore 19.30 alle ore 21.00, è previsto lo spegnimento delle luci degli uffici, degli ambienti comuni e di tutte le fonti energetiche della sede centrale del Ministero in via del Collegio Romano 27, a Roma. (Com)