Speciale energia: Italia-Romania, Tajani, settori su cui lavorare di più sono energia, agroindustria, infrastrutture e siderurgia

- Nei rapporti tra Italia e Romania i settori dove “si può lavorare e costruire di più sono quello energetico, con il nucleare che è di primaria importanza”, quello “agroindustriale e poi penso a quello delle infrastrutture, con il ponte costruito da Webuild” in Romania; e poi c’è “il settore siderurgico”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, intervenuto al “Business Forum Italia-Romania” in corso alla Farnesina in occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Romania. “Sono questi i settori dove si può lavorare e costruire di più” e inoltre per il futuro “possiamo impegnarci in società miste che possono fare economia sia in Italia che in Romania”, ha concluso. (Res)