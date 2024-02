Milano: Droga sintetica e Viagra illegale, Polizia arresta 44 enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato un italiano di 44 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e indagato per detenzione di medicinali di importazione estera. Gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina, nell’ambito di un’attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato il 44enne, pregiudicato e già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per spaccio di stupefacenti, il quale deterrebbe nel suo appartamento nel quartiere di China-Town sostanze stupefacenti per poi venderla. I poliziotti, dopo aver notato un cospicuo via vai di soggetti dall'appartamento interessato, hanno deciso di controllare un uomo che si era recato a casa dello spacciatore per consumare MDPHP. (segue) (Com)