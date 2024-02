Milano: Droga sintetica e Viagra illegale, Polizia arresta 44 enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, approfittando di un corriere che avrebbe dovuto consegnare alcuni plichi al 4enne, gli agenti hanno atteso il momento giusto per fermarlo in strada e hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare. Nascosti all'interno di una tasca di un pantalone riposto nell'armadio, gli investigatori hanno rinvenuto 42 grammi di MDPHP, una potente sostanza stupefacente con proprietà stimolanti che possono durare anche fino a otto ore, il cui costo al grammo è stimato di circa 150 euro. L’uomo è stato anche indagato in stato di libertà per il possesso di 78 compresse di Viagra di produzione estera, la cui commercializzazione e somministrazione è assolutamente vietata sul territorio italiano, in quanto non riportanti i requisiti di sicurezza previsti per i medicinali e quindi potenzialmente dannosi per la salute. (Com)