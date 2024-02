Scuola: M5s, dal governo no alla proroga per collaboratori scolastici Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato bocciato il nostro emendamento al milleproghe per estendere i contratti dei collaboratori scolastici, Pnrr e Agenda Sud, almeno fino alla fine dell'anno scolastico. Resta dunque la scadenza del 15 aprile, dopodiché questi lavoratori, essenziali per il buon funzionamento della scuola, resteranno a casa". Lo affermano gli esponenti del M5s in Commissione Cultura alla Camera. "Se a questo si aggiungono il pasticcio sui tecnici-amministrativi rimasti senza contratto dal primo gennaio e gli ingiustificabili ritardi nel pagamento delle supplenze che hanno condizionato la vita di migliaia di docenti, si può comprendere quanto questo governo stia giocando con la vita e la dignità di questi lavoratori precari - aggiunge -. Per fortuna la maggioranza ha fatto dietrofront sullo slittamento delle graduatorie ATA di terza fascia, altrimenti sarebbe stata commessa un'ulteriore ingiustizia. Fa ridere (ma ci sarebbe da piangere) vedere esponenti di Fratelli d'Italia esultare perché sono riusciti a bloccare un emendamento di altri esponenti di Fratelli d'Italia", conclude.(Rin)