Autonomia: Faraone (Iv), farà sprofondare Sud, noi con De Luca

- L'Autonomia differenziata "rischia di creare un fritto misto indigesto, con il risultato di dividere l'Italia, e far sprofondare il Sud. Per questo noi di Italia viva oggi siamo con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e con tanti amministratori di tutto il Paese a Roma". Lo ha dichiarato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, a proposito della manifestazione organizzata oggi a Roma dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. "Avere 20 Regioni pronte a decidere singolarmente anche in materia di strategia energetica e commercio con l'estero, aumenterà la confusione e il divario tra di esse - ha continuato il parlamentare -. Una riforma a costo zero, quella di Calderoli, perfetta per aumentare le distanze tra Nord e Sud, in abbinata, peraltro, con i ritardi sui fondi di coesione, e al conseguente blocco sulle opere. Insomma, un vero e proprio disastro, che rischia di abbattersi soprattutto contro il Meridione". (Rin)