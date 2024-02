© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Esprimo il mio cordoglio per le vittime del crollo del cantiere del supermercato in costruzione a Firenze. Una tragedia che lascia sgomenti", afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. "Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti i soccorritori e volontari impegnati nelle operazioni di soccorso", aggiunge.(Rin)