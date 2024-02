Firenze: Fratoianni (Avs) su crollo, immagini terribili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini che arrivano da Firenze sono terribili. L'ennesima tragedia sul lavoro. Spero che quanto prima si conoscano le cause del disastro e i responsabili. Non voglio aggiungere altro in questo momento di dolore e di rabbia". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, dopo la tragedia di Firenze. "Tanta rabbia - aggiunge l'esponente rossoverde - per una strage quotidiana che continua ad ripetersi in tutta Italia, con un bilancio drammaticamente insopportabile, senza che si faccia nulla". (Rin)