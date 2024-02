© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica che sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 febbraio, con orario 21-5, sarà chiuso lo svincolo di Melegnano, in entrata verso Bologna. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di San Giuliano.(Com)