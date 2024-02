Iraq-Paesi Bassi: primi ministri concordano di istituire Consiglio cooperazione bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi ministri di Iraq e Paesi Bassi, rispettivamente Mohamed Shiaa al Sudani e Mark Rutte, hanno concordato di istituire un Consiglio di cooperazione bilaterale ad alto livello, al fine di rafforzare il partenariato tra i due Stati. Come riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, nella giornata di ieri Al Sudani si è recato in visita ufficiale nei Paesi Bassi, dove ha discusso con l’omologo olandese delle modalità per approfondire la cooperazione. Al termine del colloquio si è tenuto un incontro allargato con le delegazioni di Baghdad e Amsterdam, durante il quale sono stati discussi temi di reciproco interesse. Il Consiglio di cooperazione bilaterale concordato dai premier dei due Paesi supervisionerà una serie di commissioni specializzate in specifici settori, come quelli relativi all’agricoltura e alla gestione idrica, in cui le aziende olandesi vantano ampie competenze. (Irb)