Germania: Commissione Ue approva piano da 4 miliardi di euro per decarbonizzazione industriale (2)

- I progetti che beneficeranno degli aiuti saranno selezionati attraverso una procedura di gara aperta e saranno classificati sulla base dell'importo più basso richiesto per tonnellata di emissioni di anidride carbonica (CO2) evitate (il criterio principale). e la velocità con cui i progetti possono ottenere riduzioni significative delle emissioni di CO2. Secondo il piano, gli aiuti assumeranno la forma di sovvenzioni annuali variabili nell'ambito di contratti bidirezionali per differenza, con una durata di 15 anni. Ogni anno i beneficiari riceveranno un pagamento o pagheranno un importo allo Stato, in base alle offerte dei beneficiari e all'evoluzione dei prezzi di mercato rilevanti, come quelli del carbonio o dell'energia, rispetto alla tecnologia convenzionale. (Beb)