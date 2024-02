© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito di informazione libanese “Lebanon 24” ha smentito la notizia della morte di Maher Hafez al Assad, fratello del presidente della Siria, Bashar al Assad, circolata oggi sui social media. Sulla piattaforma X (ex Twitter), sono stati pubblicati diversi post in cui si menziona la “notizia non confermata” della morte di Assad in un presunto attacco di Israele nella campagna di Damasco, in Siria. (Lib)