- "E' con profondo sconcerto che ho appreso la notizia del drammatico incidente avvenuto stamattina in un cantiere di Firenze", dichiara il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "In attesa che gli inquirenti chiariscano cause ed eventuali responsabilità, desidero esprimere ai familiari delle vittime il mio sincero cordoglio e agli operai rimasti feriti gli auguri di pronta guarigione", conclude.(Rin)