Serbia: Vucevic (Sns), ancora nessuna risposta da socialisti su formazione comune

- Il leader del Partito socialista serbo (Sps) Ivica Dacic “non ha ancora detto né sì né no” ad un’eventuale adesione al nuovo Movimento per il popolo e lo Stato. Lo ha dichiarato il leader del Partito progressista serbo (Sns), Milos Vucevic, in un intervento per l’emittente televisiva “Tv Prva”. "Non posso dire che mi abbia detto sì o no, ma mi aspetto che chieda ulteriori chiarimenti riguardo al movimento e poi prenda una decisione", ha precisato Vucevic. Il leader dei progressisti ha poi chiarito che la fondazione del Movimento per il popolo e lo Stato “è ancora un'idea” che mira a unire “tutti quei partiti, associazioni di cittadini, movimenti e individui che vogliono una Serbia libera e indipendente”. (segue) (Seb)