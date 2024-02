Veneto: assessore Sanità, limitare fenomeno acquisto prestazione sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Veneto il fenomeno dell'acquisto di prestazioni sanitarie con il ricorso a società o cooperative scemerà progressivamente nel 2024. Su questo tema, la Regione del Veneto ha approvato una delibera che completa il quadro degli interventi indicando, come riporta una nota stampa, "quali siano anche sotto il profilo organizzativo quelli necessari "per far fronte alla carenza di personale sanitario per garantire il servizio sanitario pubblico". La prima soluzione individuata sarà l'assunzione di medici dipendenti, con l'offerta ai medici che entreranno o rientreranno nel servizio sanitario regionale opportunità di carriera, carichi di lavoro adeguati e percorsi dedicati per smaltire i codici minori. Vengono inoltre indicate altre tipologie contrattuali differenti da quelle di medici 'gettonisti'. "Il fenomeno dell'acquisito delle prestazioni sanitarie – ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità - ha rappresentato l'estrema ratio in un momento di grande emergenza. Il Governo, su sollecitazione delle regioni e in particolare proprio del Veneto, ha deciso di abbandonare questa modalità di acquisizione soprattutto per la sua eccessiva onerosità. Pertanto in attesa che, attraverso un auspicato aumento della partecipazione ai concorsi, le aziende possano assumere personale con contratto di dipendenza, si è ritenuto di valorizzare forme di ingaggio di personale, diverse dalle esternalizzazioni". (segue) (Rin)