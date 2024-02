Università: Bernini, dimostriamo di aprire facoltà medicina senza abbassare qualità offerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le facoltà di medicina “quello che noi dobbiamo fare è garantire un adeguato accesso e un’adeguata formazione: aprire sì ma in maniera sostenibile. Stiamo dimostrando che si può aprire il numero chiuso senza abbassare la qualità dell’offerta". Il “totem” del numero chiuso “è stato abbattuto”. Lo ha detto Anna Maria Bernini Ministro dell'Università e della Ricerca, intervenendo in collegamento durante il “Forum sanità una sanità più equa e accessibile a misura di cittadino” organizzato dalla consulta di Forza Italia, in corso oggi a Milano. La formazione “è importante a tutti i livelli” ha sottolineato Bernini. Come università “siamo hub e fabbriche che producono futuro. Proprio perché produciamo futuro, generiamo aspettative e creiamo delle opportunità di vita e di lavoro, per questo dobbiamo ragionare in maniera seria". (segue) (Rem)