Stellantis: il 15 marzo istituzioni Regione Lazio in visita a stabilimento Piedimonte

- Come annunciato in commissione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive lo scorso 16 gennaio, e facendo seguito agli obiettivi della mozione presentata dall’opposizione e approvata all’unanimità dal Consiglio del Lazio lo scorso dicembre, la vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, e il presidente della commissione del Consiglio regionale Enrico Tiero, hanno chiesto un incontro presso lo stabilimento di Stellantis di Piedimonte San Germano contestualmente alla possibilità di visitare la fabbrica. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. L’appuntamento è stato confermato dall’azienda ed è previsto per il prossimo 15 marzo. All’incontro prenderanno parte anche i consiglieri regionali della Commissione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, alle Start-up, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria. (segue) (Com)