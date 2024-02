Stellantis: il 15 marzo istituzioni Regione Lazio in visita a stabilimento Piedimonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Nella stessa giornata, a seguire, sarà organizzato un incontro di confronto con i sindaci e le parti sociali. La visita istituzionale, nella massima collaborazione con il management aziendale Stellantis, testimonia il forte impegno della Regione Lazio in collaborazione con il Mimit, sia rispetto alle relazioni con la multinazionale, sia rispetto alle opportunità di sviluppo del settore automotive, strategico per il Lazio e per l’Italia. A marzo si concluderanno anche i lavori del tavolo nazionale (coordinato dal ministro Urso insieme alle regioni interessate), finalizzato all’elaborazione di un documento finale con le strategie fino al 2030. (Com)