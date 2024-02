Lavoro: Durigon, bene rinnovo contratto vigilanza privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il rinnovo per il settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza che ha raggiunto, nella giornata di ieri, una nuova, migliore, intesa per l'adeguamento salariale del comparto. Come sottosegretario ed esponente di un partito di maggioranza, ho sempre ribadito il rilievo e la centralità assoluta che la contrattazione collettiva deve avere in tema di determinazione dei congrui e proporzionati salari del settore, nella libera trattativa tra rappresentanti datoriali e dei lavoratori". Lo dichiara il senatore e sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. (segue) (Rin)