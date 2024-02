Lavoro: Durigon, bene rinnovo contratto vigilanza privata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle anticipazioni del testo che ho avuto modo di leggere - prosegue Durigon - trovo che le misure adottate, anche in tema di istituti contrattuali indiretti, siano la migliore risposta per affermare che nel nostro Paese la forza della contrattazione collettiva rappresenta lo strumento più efficace ed autorevole per la disciplina della retribuzione minima, rispetto a qualsiasi forma di imposizione legislativa. Siamo a disposizione nel monitorare e dare supporto al settore nella direzione che si è autodeterminata". (Rin)