Rai: Boschi (Iv) a Calenda, era lottizzata? Lui ministro competente

21 luglio 2021

- "Calenda oggi dice che il governo Renzi gestiva la Rai come la dittatura comunista rumena degli anni '60. Nella sua ossessione contro di noi, però, dimentica che il ministro competente per la Rai era proprio lui", osserva sui social la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi. "E nessuno lo ha mai sentito dire mezza parola su questo allora. Lottizzavamo sotto i suoi occhi e lui non se ne accorgeva? O taceva per viltà? Io non ho mai lottizzato niente, lui non so. Ma la serietà di svegliarsi all'improvviso dopo otto anni si commenta da sé: lasciamo a Calenda le sue ossessioni, noi ci occupiamo di sogni", conclude.(Rin)