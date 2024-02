Firenze: Casellati, ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l’intero Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere tutta la mia vicinanza alle famiglie degli operai rimasti coinvolti nel crollo al cantiere di Firenze e un ringraziamento di cuore ai Vigili del fuoco che si stanno adoperando per i soccorsi. Mi auguro sia fatta immediatamente chiarezza su quanto accaduto. Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l’intero Paese. Vigilare sul rispetto rigoroso delle norme esistenti e tutelare la sicurezza di chi lavora dev’essere una priorità nelle politiche pubbliche e in quelle aziendali”. Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. (Rin)