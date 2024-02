Bangladesh: Khaleda Zia, udienza preliminare del processo Gatco slitta al 6 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex premier è alla sbarra, con altri imputati, alcuni dei quali ex membri dei suoi governi, in diversi altri processi nati da denunce della Commissione nazionale anti-corruzione. Tra i procedimenti aperti c’è quello sul presunto abuso di potere nell’assegnazione alla compagnia canadese Niko Resources di un contratto per attività di ricerca ed estrazione di gas. Un altro processo ha per oggetto le presunte tangenti per 1,59 miliardi di taka per l’appalto per la costruzione, la gestione e la manutenzione della miniera di carbone di Barapukuria, nel distretto di Dinajpur, alla compagnia China National Machinery Import and Export Corporation (Cmc), che aveva presentato l’offerta più alta. Inoltre, Khaleda Zia, insieme al figlio Tarique Rahman, è accusata di istigazione all’incendio doloso per il rogo di un autobus, avvenuto nel 2015, durante una protesta anti-governativa, sull’autostrada Dacca-Chittagong, nel quale otto passeggeri persero la vita e più di venti rimasero feriti. (segue) (Inn)