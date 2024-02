Bangladesh: Khaleda Zia, udienza preliminare del processo Gatco slitta al 6 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci procedimenti sono stati aperti all’inizio del 2015 per la presunta responsabilità in attacchi incendiari, mentre un altro ha per oggetto presunti commenti sediziosi. Gli undici casi, assegnati alla Corte d’assise metropolitana di Dacca, sono ancora alla fase preliminare, ovvero all’udienza per la determinazione dei capi d’accusa, rimandata decine di volte e attualmente fissata al 22 aprile. In tre processi (per offesa al sentimento religioso, diffamazione postuma del padre della nazione Sheikh Mujibur Rahman e istigazione all’incendio doloso di Comilla) Khaleda Zia ha ottenuto la libertà su cauzione permanente. Altri sono stati sospesi dalla Corte suprema. (Inn)