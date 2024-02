© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio sentitamente il presidente Mattarella per avermi espresso al telefono vicinanza e cordoglio per la tragedia al cantiere Firenze. Ho proclamato lutto cittadino per domani con sospensione di tutti gli eventi. Anticiperò rientro dalla Terra Santa con il primo volo utile". Lo scrive su X il sindaco di Firenze Dario Nardella riferendosi al crollo del di un cantiere a Firenze. (Rin)