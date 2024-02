Venezia: Gdf ferma all'aeroporto Marco Polo cittadina greca con 250 mila euro non dichiarati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia di finanza di Venezia, in collaborazione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli dell'aeroporto Marco Polo di Tessera, hanno fermato una cittadina di nazionalità greca, in arrivo da Atene, che aveva con se 249.210,20 euro in contanti e assegni non dichiarati. Come riportato in una nota stampa, "non essendo stata presentata la dichiarazione valutaria per le somme eccedenti i 10.000 euro, si è reso necessario procedere al sequestro della somma di 130.000 euro a garanzia della sanzione amministrativa pecuniaria che sarà erogata dal ministero dell'Economia e delle Finanze; inoltre, essendo l'importo rinvenuto superiore a 40.000 euro, la passeggera non ha potuto avvalersi dell'oblazione immediata con pagamento di una sanzione ridotta". (Rev)