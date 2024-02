Russia: Lavrov, cittadini ucraini nel nostro Paese si sentono a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di ucraini che si trovano ora in Russia "si sentono a casa". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo ad una conferenza dedicata al decimo anniversario dell'Euromaidan, le manifestazioni filoeuropee in Ucraina svoltesi dal mese di novembre 2013 al febbraio del 2014. "Milioni e milioni di ucraini hanno trovato rifugio nel nostro Paese. Qui li trattiamo come fratelli, sorelle, persone assolutamente uguali a noi con cui abbiamo condiviso gioia e dolore", ha osservato il ministro. "La cosa più importante è che coloro che sono venuti da noi si sentono a casa. E faremo di tutto per farli sentire così", ha aggiunto Lavrov. (Rum)