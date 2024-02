Spagna: Sumar chiede a governo di sospendere collaborazioni con Israele in materia tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di sinistra spagnola Sumar ha chiesto al governo di sospendere le collaborazioni con Israele in materia tecnologica, come fatto dal ministero della Scienza con Russia e Bielorussia nel 2022. È quanto hanno sollevato attraverso un'interrogazione parlamentare presentata al Congresso dei deputati. I deputati di Sumar accusano Israele di aver commesso un "genocidio" contro la popolazione palestinese di Gaza, con più di 28 mila morti da quando ha iniziato la sua offensiva dopo l'attacco terroristico di Hamas. "Questo è possibile, in gran parte, grazie al fermo impegno nell'uso della tecnologia e dell'intelligenza artificiale per scopi militari". Secondo Sumar sottolineano che i progressi tecnologici e le infrastrutture digitali civili sono anche "un elemento chiave per sostenere il regime di apartheid e il massacro". (segue) (Spm)