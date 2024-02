Spagna: Sumar chiede a governo di sospendere collaborazioni con Israele in materia tecnologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A questo proposito, il partner di minoranza del governo ha citato l'esempio del sistema chiamato Habsora utilizzato dalle forze armate israeliane che permette di identificare e selezionare gli obiettivi dei bombardamenti in una determinata zona. La piattaforma guidata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, ha criticato l'incontro presso l'Istituto nazionale di cybersicurezza spagnolo tenutosi mercoledì scorso con la partecipazione di dieci aziende israeliane insieme ad altre spagnole per la "promozione di sinergie e alleanze strategiche". I deputati di Sumar lamentano il fatto che questo incontro coincide con un momento in cui il l'esecutivo spagnolo sta "facendo pressione" sulla Commissione europea affinché riveda le relazioni con Israele a causa di preoccupazioni sui diritti umani e sui principi democratici. (Spm)